Губернатор Орловской области рассказал о сбитых за сутки беспилотниках

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Свердловском районе из-за падения осколков дронов были незначительно повреждены три жилых дома, а также участок газопровода.

Специалисты устраняют последствия ЧП, газоснабжение восстановлено. На местах работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС, добавил глава области.

В ночь на 8 июня силы ПВО сбили 61 дрон Вооруженных сил Украины в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областях, Москве и Крыму. Также в эту ночь девять часов действовал режим воздушной опасности в Липецкой области.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля добавил, что удары противника по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб.

Ранее после падения беспилотника в Тульской области загорелся завод «Азот».