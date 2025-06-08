В Красноярском крае младенца в пакете оставили на берегу озера

В Красноярском крае на берегу озера нашли младенца в пакете, его не спасли

В Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства инцидента с найденным на берегу озера ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в районе села Зыково Березовского района. Рядом с берегом нашли младенца, которого неизвестные завернули в полотенце и пакет. Спасти девочку не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Не исключается, что около водоема его оставила мать.

На данный момент специалисты устанавливают личность матери младенца. Помимо этого, сотрудники ведомства проводят необходимые экспертизы и выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ленобласти ребенок выпал из окна многоэтажки. Новорожденного в пластиковом пакете обнаружили местные жители. Предполагается, что с высоты его скинула 15-летняя мать.

Девушку задержали и отправили под арест. Известно, что она нигде не учится и в последнее время проживала у своего возлюбленного.

Ранее ребенка в одном подгузнике нашли у железной дороги в Улан-Удэ.