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В Ленобласти 15-летняя девушка родила дочь и выбросила из окна в пакете

78.ru: в Ленобласти новорожденную дочь из окна выбросила 15-летняя мать
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Freepik.com

Девочке, которую выбросили из окна в Ленобласти, будут искать новую семью. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, младенца не выбросили из машины, как сообщалось ранее. Матерью пострадавшей является 15-летняя девушка. После того, как дочь появилась на свет, роженица якобы положила дочь в пластиковый пакет и выкинула из окна.

Сейчас подростка разыскивают, в ее квартире проводят следственные мероприятия.

Младенцу уже оказали необходимую помощь, пока что ребенок находится в больнице, его состояние оценивают как удовлетворительное. Вскоре девочке выдадут свидетельство о рождении.

«Информацию о ребенке отправят в банк данных детей-сирот. Девочке будут искать новую семью», – сообщается в публикации.

Девочку обнаружили местные жители около своей машины накануне, в Дубровке Всеволожского района. Они обратились в экстренные службы, на место прибыли врачи, специалисты диагностировали у младенца гематомы на голове. Предполагалось, что она родилась за пару часов до инцидента.

Ранее в Ленобласти младенец упал в кабинете врача и проломил череп.

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