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В Ленобласти продлили срок задержания 15-летней матери, выбросившей младенца в окно

В Ленобласти продлили срок задержания 15-летней матери, выбросившей младенца

В Ленинградской области 15-летней матери, выбросившей новорожденную дочь в окно, продлили срок задержания. Об этом со ссылкой на СУ СК России по региону сообщает «Фонтанка.ру».

Суд не избрал девушке-подростку, являющейся фигуранткой уголовного дела, меру пресечения. Ей продлили срок задержания на 72 часа.

Предварительно, девушка зарегистрирована в Калининском районе Петербурга, однако последние полгода она проживала у семьи своего избранника. Сообщается, что она нигде не учится, а источник издания в правоохранительных органах назвал ее образ жизни «разгульным».

На видео, опубликованном СУ СК России по Ленинградской области, девушка отвечает «да» на вопрос о том, понимает ли она, что сделала. Несовершеннолетняя также призналась, что раскаивается. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Инцидент произошел на Школьной улице в Дубровке Всеволожского района Ленинградской области. Новорожденную выбросили на улицу в пакете — местные жители обнаружили ребенка возле своего автомобиля и передали информацию в службу 112, после чего на место прибыли врачи. У младенца диагностировали гематомы на голове. Предполагалось, что малолетнюю выбросили из машины, однако позже выяснилось, что мать выбросила ее из окна.

Ранее стало известно состояние новорожденной, которую 15-летняя мать выбросила из окна.

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