Ребенка в одном подгузнике нашли у железной дороги в Улан-Удэ

В Октябрьском районе Улан-Удэ пассажиры автобуса заметили полуголого ребенка, бродившего вдоль железнодорожных путей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в поселке Светлый, ребенок, которому на вид не более полутора лет, бродил по улице в грязном подгузнике. Пассажиры автобуса, заметившие, как ребенок перешел через железнодорожные пути и направился к дороге, бросились на помощь.

Одна из горожанок взяла ребенка на руки и отправилась искать его родителей в сторону ближайших домов. Дальнейшая судьба ребенка неизвестна.

По данным республиканского МВД, с заявлением о продаже несовершеннолетнего никто не обращался. Проводится проверка. Сотрудники ПДН опрашивают свидетелей, в том числе водителя автобуса и пассажиров, заметивших ребенка.

До этого в Оренбургском районе полицейские нашли на дороге ребенка, который шел вдоль обочины и плакал. Мать мальчика удалось быстро найти, беглеца передали законному представителю, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге полиция нашла 15-летнюю мать, которая выбросила своего младенца из окна.