На подавление протестов в Лос-Анджелесе могут направить армию

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возможность направления морских пехотинцев на подавление протестов в Лос-Анджелесе. Об этом он рассказал в социальной сети X.

Сейчас морпехи уже приведены в состояние повышенной готовности. Также для поддержки силовиков в городе будет мобилизована Национальная гвардия.

«При президенте [США Дональде] Трампе насилие и разрушения в отношении федеральных агентов и федеральных объектов недопустимы», — прокомментировал свои слова глава Пентагона.

20 мая газета The Washington Post сообщила, что администрация Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тыс. украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах. Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран.

Позже Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа депортировать мигрантов, которые въехали в страну по программам, запущенным при Джо Байдене.

На этом фоне в Лос-Анджелесе — одной из важнейших юрисдикций-убежищ в США — начались массовые протесты, которые сопровождаются насильственными действиями.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США продолжат аннулировать визы студентов, участвующих в протестах.