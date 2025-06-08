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Аэропорты Москвы и Калуги вернулись к штатной работе после ограничений

Росавиация: сняты ограничения с аэропортов Внуково, Домодедово и Грабцево
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ограничения на прием и отправку самолетов, действовавшие ранее в аэропортах Внуково, Домодедово и Грабцево (Калуга), были отменены. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В ведомстве уточнили, что все три аэропорта работают в штатном режиме, и рейсы выполняются без ограничений. Кореняко уточнил, что меру принимали в целях обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 8 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о девяти сбитых беспилотниках, летевших в сторону столицы.

7 июня в результате ночного налета беспилотников на Москву и область были ранены двое человек, поврежден частный дом и автомобиль. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили девять дронов над Зарайском, Одинцово, Домодедово, Истрой и Солнечногорском.

В ночь на 8 июня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей в регионе. По словам Миляева, в результате падения дрона произошел пожар на новомосковском заводе «Азот». В настоящее время возгорание ликвидировано.

Ранее в Рязани обломок беспилотника упал на жилой дом.

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