Россиянам пообещали изменение ударения еще в одном слове

Главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук заявила в беседе с РИА Новости, что разговорное произношение слова «свекла» с ударением на последний слог может заменить фонетически грамотный вариант.

»«СвеклА» — это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом «свЕкла», — заявила собеседник агентства.

Каленчук отметила, что в перспективе есть шанс того, что оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом «свЕкла». Филолог обратила внимание, что в настоящее время в словарях фиксируется только одно правильное произношение с ударением на первый слог.

До этого главный научный сотрудник Института русского языка им.Виноградова РАН Мария Каленчук заявила о своем убеждении, что за вариантом слова «звОнит» будущее. По ее словам, все глаголы на «ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова.

Подробнее о том, как правильно ставить ударения в словах во множественном числе — в материале «Газета.Ru».

Ранее россияне рассказали, как отнесутся к смене ударения в слове «звонит».