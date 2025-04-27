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Филолог высказалась о мужском роде слова «кофе»

Каленчук: форма мужского рода слова кофе нехарактерна для русского языка
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Victor Korniyenko./Wikimedia Commons

Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН) Мария Каленчук заявила агентству РИА Новости, что форма мужского рода слова «кофе» нехарактерна для правил русского языка.

«Дело в том, что в абсолютном большинстве заимствованные существительные, несклоняемые у нас в языке, имеют средний род: какао, шоссе, пальто, кашне», — сказала Каленчук.

Филолог отметила, что закрепившийся мужской род слова «кофе» выбивается из общей массы заимствованных несклоняемых слов, а сам язык при этом стремится к избавлению от исключений и подгонке их под единую логику.

«Мы смотрели, например, у Бунина, который считался блюстителем чистой русской речи, у него «утреннее кофе», «вкусное кофе» — это 100 лет назад было. То есть как бы эта модель уже была заложена раньше», — обратила внимание Каленчук.

По словам эксперта, в авторитетных словарях русского языка в 80-е годы XX века указывалось, что у слова «кофе» возможен вариант и со средним родом.
Она отметила, что слово «кофе» приобрело мужской род из-за того, что в XIX веке у него была форма «кофий».

24 апреля депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил закрепить на государственном уровне норму в русском языке, согласно которой ударение в слове «звонит» должно оставаться на втором слоге. Так в беседе с интернет-изданием «Абзац» он отреагировал на сообщения о том, что в будущем глагол будут произносить по-другому.

Ранее в Госдуме предложили переименовать хостелы в ночлежки для защиты русского языка.

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