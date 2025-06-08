Увеличилось число пострадавших во время нападения на колумбийского сенатора Урибе

El Tiempo: еще два человека пострадали во время нападения на сенатора Урибе

Еще два человека пострадали во время нападения на колумбийского сенатора Мигеля Урибе. Об этом сообщила газета El Tiempo со ссылкой на главу полиции генерала Карлоса Фернандо Триану.

«Еще два человека были ранены, это мужчина и женщина», — говорится в сообщении.

Глава полиции также подтвердил, что пострадал и сам нападавший, у него ранение ноги.

Нападение на Турбая произошло во время предвыборного мероприятия на западе Боготы. Мэр Боготы Карлос Галан сообщил о задержании подозреваемого.

Позднее газета El Tiempo сообщила, что предполагаемый нападавший — 15-летний подросток, он был ранен охранниками Урибе. Свидетели рассказали, что несовершеннолетний нападавший приехал на мотоцикле. По их словам, подозреваемый подошел к сенатору на расстояние около полутора метров, после чего выстрелил в спину около шести раз. Одна из пуль попала Урибе в голову. Политик находится в больнице.

Сенатор является кандидатом в президенты от партии «Демократический центр» на выборах в 2026 году. По данным журналистов, двое вооруженных людей выстрелили в сенатора сзади, когда он выступал на мероприятии.

Ранее появилось видео, как журналист ударил президента Аргентины микрофоном.