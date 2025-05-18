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Журналист ударил президента Аргентины микрофоном

Infoveloz: репортер ударил президента Аргентины Милея микрофоном по лицу
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Журналист C5N ударил аргентинского президента Хавьера Милея микрофоном по лицу, когда представители прессы пытались взять у политика интервью. Об этом сообщает Infoveloz.

Согласно публикации, это произошло, когда политик выходил из Национального технологического университета в Буэнос-Айресе после голосования на выборах в местный законодательный орган. Один из десятков журналистов случайно ударил лидера микрофоном, что его разозлило.

«Ты меня ударил намеренно?» — поинтересовался политик.

Репортер перед ним извинился.

4 мая в Стамбуле произошло нападение на главу оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюра Озеля. Это случилось, когда политик в сопровождении охранников и однопартийцев уходил с мероприятия в Культурном центре Ататюрка. В этот момент сбоку к нему подскочил мужчина из толпы и сильно ударил ладонью по лицу в районе лба. Нападавшего тут же задержали.

Он объяснил, что злился на политика из-за отказа предоставить ему партийную карточку на питание. По словам трижды судимого 66-летнего турка, отказ объяснили тем, что он не член партии. Нападавший разозлился и долго держал в себе накопившуюся злость из-за карточки и из-за того, что партия Озеля призывала молодежь выйти на улицы. Изначально у него не было намерения нападать, но он не смог сдержать свой гнев.

Ранее в США допустили отравление Трампа после удара микрофоном.

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