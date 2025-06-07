Троица в 2025 году: когда ее отмечают и почему называют «днем рождения» церкви

Троица в 2024 году: какого числа отмечается, что можно и нельзя делать в этот день

Зеленые березовые ветви у храмов, запах свежей травы и перезвон колоколов — так в православии отмечают Троицу, один из главных праздников, связанный с сошествием Святого Духа на апостолов. Почему Троицу называют духовным «днем рождения» церкви, как определяется дата праздника и какие традиции и обычаи с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».

На какое число выпадает Троица в 2025 году

Праздник Святой Троицы, или Пятидесятница, отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье. Она знаменует завершение пасхального цикла и сошествие Святого Духа на апостолов — событие, которое церковь называет своим «днем рождения», пояснила в беседе с «Газетой.Ru» доктор педагогических наук, религиовед и профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

8 июня православные христиане будут отмечать Троицу в 2025 году

Накануне, в Троицкую родительскую субботу, принято поминать усопших. Понедельник после праздника проводят особое богослужение во имя Святого Духа, которое напоминает, что его дар не исчерпался первой Пятидесятницей, а продолжает вдохновлять верующих на служение, единство и преображение мира.

История и значение Дня Святой Троицы

Праздник Троицы установлен в память о событии, произошедшем, согласно «Деяниям апостолов» книге Нового Завета, в которой рассказывается о событиях, происходивших после евангельских, на 50-й день после Воскресения Христова. Тогда апостолы, собравшись в Сионской горнице в Иерусалиме, услышали шум, похожий на порыв сильного ветра, и увидели языки пламени, которые поочередно коснулись каждого. Так апостолы исполнились Святого Духа и обрели дары целительства, пророчества, мудрого наставничества и, главное, способность говорить на ранее незнакомых языках, чтобы нести благую весть по всему миру. Этот эпизод церковь считает моментом собственного рождения. По преданию, в тот же день после проповеди апостола Петра было крещено около 3 тыс. человек.

Первые письменные упоминания о самостоятельном праздновании Пятидесятницы встречаются у святого Иринея Лионского и Тертуллиана и относятся ко II–III векам.

close Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (1495—1498) Wikimedia Commons

Богословский смысл торжества связан с окончательным раскрытием тайны Святой Троицы — единого Бога в трех равночестных лицах: Отце, Сыне и Святом Духе. Догмат о единосущии Лиц Троицы был официально закреплен на II Вселенском соборе в Константинополе (381 г.), и тогда же Пятидесятница вошла в число важнейших христианских праздников.

Троица считается очень важным церковным событием и относится к двунадесятым (важнейшим после Пасхи) праздникам. В 381 году было утверждено учение о трех ипостасях Бога, которые существуют и по сей день, — Отец, Сын и Святой дух. Наталия Фоминых эксперт по религии

Ветхозаветным прообразом Троицы считается еврейский праздник Шавуот, посвященный дарованию Моисею скрижалей Завета. Он отмечается в честь получения людьми божественного закона, а новозаветная Пятидесятница — в честь пришествия благодати, дарующей силу этот закон исполнять.

Традиции праздника Святой Троицы

Торжественный богослужебный строй Пятидесятницы тесно переплетается с народными обрядами «Зеленых святок» праздничного периода у славян, знаменующего переход от весны к лету, образуя яркую мозаику церковных и бытовых обычаев.

Церковные традиции на Троицу

В день Святой Троицы в православных храмах совершают торжественные богослужения — божественную литургию, за которой следует великая вечерня. К празднику церкви преображаются: пол устилают свежескошенной травой, а иконы обрамляют букетами полевых цветов и молодыми ветвями деревьев. Исключение делают лишь для осины, которую народное предание называет «иудиным деревом».

Зеленый цвет доминирует и в облачениях духовенства, напоминая о вечной жизни и обновлении души, даруемых Святым Духом.

Читаемые на Литургии и Вечерне отрывки из «Деяний апостолов» рассказывают о сошествии Святого Духа и рождении Церкви Христовой, а особые молитвы и песнопения прославляют Святую Троицу и призывают благодать на всех молящихся.

close Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Народные обычаи на Троицу

Народные гулянья. Для простых людей Троица издавна была праздником радости — с песнями, плясками и веселыми играми молодежи. Еще до крещения Руси у славян существовали «Зеленые святки», и многие обряды той поры плавно перешли в христианское празднование.

Плетение венков. Молодые девушки на Троицу плели венки из полевых цветов и трав. С венками связано много поверий и гаданий. Считалось, что венок, брошенный в реку, может предсказать судьбу: если он тонет — это плохой знак, если плывет — девушку ждет счастье и встреча с суженым. Венки также вешали на домах и хранили как обереги.

«Девушкам нельзя было снимать с головы венок руками — они наклонялись к реке так, чтобы венок сам упал в воду. Мужчин и молодых юношей к плетению венков не допускались. Более того, считалось, что если парень увидит, как девушка плетет венок, то быть беде», — рассказала эксперт по религии.

close Ульяна Соловьева/РИА Новости

Гадания. В древности в этот день было принято гадать. Обычно этим занимались молодые незамужние девушки, чтобы узнать, когда в их жизнь придет супружеское счастье. По словам Наталии Фоминых, одним из таких ритуалов было гадание по снам. Незамужние девушки клали под подушку березовые ветки и загадывали увидеть во сне своего суженого.

Сбор целебных трав. Травы и цветы, собранные в день Святой Троицы, считались особенно целебными. Их сушили и хранили весь год, готовили отвары, которыми лечили различные недуги. Эта традиция отражает веру в чудодейственную силу природы, освященную благодатью Святого Духа.

Поминание усопших. В субботу накануне Троицы поминали умерших близких и родственников. Этот день назывался Задушная суббота (было принято молиться за души умерших), которую со временем переименовали в родительскую субботу.

Практически все обряды и обычаи Зеленых святок перешли из славянской культуры в христианские традиции празднования Святой Троицы. Наталия Фоминых эксперт по религии

Что можно и нельзя делать на Троицу

Что следует делать на Троицу

Главное дело для православного верующего в праздник — посетить торжественную литургию, помолиться в храме, принять участие в общей радости о Святом Духе, подчеркнула эксперт.

«Верующие обязательно посещают храм и поминают усопших, поскольку для Бога мертвых нет — все живы, отсюда и зеленый цвет — символ Троицы и вечной жизни. Душа не умирает никогда, поэтому в этот день нужно собираться, устраивать совместную трапезу и поминать усопших близких», — отметила Фоминых.

В этот день в храмах положено причащаться — совершать таинство, во время которого верующий вкушает хлеб и вино, которые символизируют тело и кровь Христову.

На Троицу особенно благословенно творить добро — помогать нуждающимся, навещать больных и одиноких, утешать скорбящих.

Церковь призывает поводить Троицу в кругу родных и близких, разделить с ними праздничную трапезу, поделиться радостью и благодарностью Богу.

В день Святой Троицы принято освящать в храме веточки растений, сплетенные венки и цветы. Эта зелень оберегает дом и напоминает о благодати Святого Духа.

close Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Запреты и ограничения на Троицу

На Троицу не рекомендуется ходить на кладбище. Лучше сделать это перед праздником — в родительскую субботу.

Не следует заниматься сельским хозяйством и работать в саду и на огороде. Считается, что в этот день земля отдыхает.

Желательно воздержаться от шитья, стирки, уборки, ремонта и других бытовых занятий. Эти дела лучше сделать заранее или отложить на другой день.

Как и на все православные праздники, на Троицу лучше избегать ссор и конфликтов с близкими людьми. Напротив, это подходящее время для примирения и прощения старых обид.

Шумные застолья, неумеренное веселье и злоупотребление алкоголем не соответствуют духовному характеру праздника. Лучше провести время в тихой радости и благодарности Богу.

Приметы на Троицу

Если на Троицу пошел дождь, значит, осенью будет много грибов.

Если на небе в этот день нет облаков — лето будет дождливым.

Если утром на траве есть роса — будут ранние заморозки.

Увидеть радугу на Троицу — к счастью и благополучию.

Если на Троицу приходится сватовство, а на Покров день осенью — свадьба, молодые проживут долгую и счастливую супружескую жизнь.