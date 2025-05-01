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Россиянам объяснят, как уйти в монастырь

РПЦ опубликовала руководство для желающих уйти в монастырь
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Анна Громова/«Газета.Ru»

Издательство Московской патриархии выпустило новую книгу под названием «Монашество. Документы Русской Православной Церкви», предназначенную как для желающих уйти в монастырь, так и для монахов и руководителей обителей. Об этом сообщает официальный сайт Московской патриархии.

Издание представляет собой систематизированный сборник канонических документов РПЦ, регламентирующих жизнь монастырей.

В книге собраны основные положения, определяющие правила и принципы монашеской жизни. Помимо нормативных документов, книга содержит статистические данные о монастырях Русской Православной Церкви.

«Сборник представляет собой руководство для архипастырей, игуменов и игумений обителей, насельников монастырей и желающих вступить на путь монашеской жизни», – говорится в сообщении.

До этого в РПЦ сообщили, что онлайн-курс по основам православия может стать доступен для всех российских заключенных. Проект уже действует в трех исправительных учреждениях в тестовом режиме.

Ранее монах заявил, что талантливые дети могут быть одержимы демонами.

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