Два жителя Подмосковья пострадали при атаке беспилотников

Силы ПВО ночью и накануне днем сбили девять беспилотников в Московской области

Средства противовоздушной обороны ночью и накануне днем сбили в Московской области девять украинских беспилотников, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Ночью и накануне днем в небе над регионом сбито 9 БПЛА — в Зарайске, Одинцово, Домодедове, Истре и Солнечногорске», — написал он.

По его словам, большая часть БПЛА была уничтожена еще на подлете к региону.

В результате атаки в Истре, в СНТ «Юбилейный», осколками были ранены мужчина и женщина. Им оказывают всю необходимую помощь в больнице, состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Кроме того, были повреждены крыша и стена частного дома, а также хозпостройки и машина. Вопросы восстановления и поддержки семьи находятся на контроле властей, добавил Воробьев.

Утром Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью над российскими регионами средства ПВО перехватили и уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Москву дронами типа «Бобер», R-15 и «Лютый».