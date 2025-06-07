ВСУ ударили по 11 населенным пунктам Белгородской области, есть раненые

В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре местных жителя, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Согласно его посту, в селе Верхние Лубянки после удара двух БПЛА по стоянке предприятия трое мужчин были госпитализированы с минно-взрывными травмами. Кроме того, были повреждены два автобуса. А в селе Новоалександровка при детонации дрона женщина получила баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления), но отказалась от госпитализации. Второй FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) повредил кузов легкового автомобиля.

«Над Белгородским районом системой ПВО (противовоздушной обороны) сбит беспилотник. От падения обломков в Белгороде повреждены частный дом, забор другого домовладения и автомобиль, в селе Таврово посечена кровля частного домовладения», — рассказал глава области.

Он добавил, что по Шебекино дроны ударили дважды: первый повредил кабину грузовика, а от второго пострадало административное здание. По словам Гладкова, дроны также пытались атаковать села Красный Октябрь и Вознесеновка и поселки Майский, Октябрьский и Политотдельский. В селе Новая Таволжанка из-за прилета снаряда была повреждена кровля частного дома, выбиты стекла и перебита линия электропередачи.

Неделю назад Гладков показал мины, разбросанные в приграничье Белгородской области. Он подчеркнул, что главная задача сейчас — обеспечить безопасность местных жителей, особенно детей. Он призвал сразу сообщать об обнаружении подозрительных предметов по телефону 112.

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