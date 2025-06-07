БПЛА ударил по грузовику в Белгородской области

В поселке Разумное Белгородской области при налете БПЛА пострадал местный житель. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотник атаковал грузовой автомобиль. При этом его водитель получил осколочное ранение предплечья и баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). Мужчину доставили в белгородскую больницу, ему оказывают помощь.

Чиновник добавил, что кабина грузовика была повреждена.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ ударили по 11 населенным пунктам Белгородской области, при этом пострадали четыре человека. В частности, в селе Верхние Лубянки после удара двух БПЛА по стоянке предприятия трое мужчин были госпитализированы с минно-взрывными травмами. Кроме того, были повреждены два автобуса. А в селе Новоалександровка при детонации дрона женщина получила баротравму.

Ранее Гладков показал мины, разбросанные в приграничье Белгородской области.