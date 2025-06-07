На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три человека пострадали при пожаре в Пушкино

Три человека пострадали в результате пожара на складах в подмосковном Пушкино

В результате пожара на складах в Пушкино пострадали три человека. Двое из них были госпитализированы с диагнозом «ожоги», сообщает Telegram-канал «112».

Площадь возгорания составила 21 тысячу квадратных метров, сотрудники МЧС смогли локализовать пожар на этой территории.

Пожар в Пушкино вспыхнул вечером 7 июня. Свидетели происшествия сообщают, что черный дым от пылающего здания на улице Новая поднимался в небо и двигался в сторону Ярославского шоссе, а на месте инцидента раздавались взрывы.

По информации МЧС, возгорание произошло в складе, где находились легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны. В борьбе с огнем участвовали более 100 пожарных и 27 единиц специальной техники. Первоначально огонь охватил площадь в 8,1 тыс. кв. м, но вскоре она увеличилась до 21 тыс. кв. м. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее здание, и на складе площадью 13 тыс. кв. м обрушилась крыша.

Ранее с сотрудниками горящего в Пушкино склада пропала связь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами