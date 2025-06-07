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Мощнейший пожар на складах Luxe Oil в Подмосковье попал на видео

Мощный пожар на складах с моторным маслом Luxe Oil в Пушкине попал на видео

В подмосковном Пушкине огонь охватил склады горюче-смазочных материалов компании Luxe Oil. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Как рассказали нам местные жители, густой черный дым из здания на улице Новой простирается в сторону Ярославского шоссе. Предварительно, склады принадлежат компании Luxe Oil», — говорится в публикации.

На место пожара едут экстренные службы. Информация о причинах возгорания пока отсутствует.

До этого сообщалось, что пожар в промзоне Нижегородской области мог произойти из-за нарушения техники безопасности.

Возгорание на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха под Кстово началось днем 7 июня. Там загорелись установки по производству битума общим объемом 200 куб. м. К месту ЧП направили пожарный поезд, а также свыше 70 специалистов и 26 единиц техники. Во время возгорания в промзоне произошел разлив битума на площади 100 кв. м.

Ранее в Казани BMW сгорела дотла на ходу из-за опасного радиатора.

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