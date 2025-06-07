Площадь пожара в Подмосковье возросла до 21 тысячи квадратов

Площадь пожара на складах в Пушкине возросла до 21 тысячи квадратных метров

Пожар на складах в подмосковном Пушкино распространился и охватил территорию площадью 21 тысячу квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Площадь возросла до 21 тысячи квадратных метров. Огонь перекинулся на соседнее строение», — говорится в сообщении Telegram-канала.

На складе находятся бочки с легковоспламеняющимися жидкостями, газовые баллоны и поддоны. По данным телеканала «360», на месте возгорания слышны взрывы.

В ликвидации пожара задействованы свыше 50 пожарных и 12 единиц техники.

Пожар в Пушкино вспыхнул вечером 7 июня. По предварительной информации, опубликованной в Telegram-канале SHOT, склады принадлежат компании Luxe Oil. Черный дым от горящего здания на улице Новая распространяется в сторону Ярославского шоссе. В какой-то момент перестали выходить на связь семь сотрудников склада с моторными маслами.

Ранее в подмосковном Красногорске произошел пожар на обувном складе.