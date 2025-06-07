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Медведев объяснил, почему Киев не забирает тела своих военных

Медведев: Киев отказался от тел своих солдат, чтобы не платить вдовам
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко осудил отказ украинских властей забирать тела военнослужащих ВСУ и указал на возможные причины подобного решения. Своим мнением он поделился в социальной сети Х.

«Киевские мерзавцы не хотят забирать тела своих <...> солдат. Причин две: страшно признать, что их 6 тысяч, и не хотят платить вдовам. Какая сатанинская мразь! Гореть им в аду!» — написал он.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти Украины столкнутся с проклятиями многих поколений украинцев, если не заберут тела павших солдат ВСУ.

Обмен военнопленными и передача тел, согласованные между Россией и Украиной, были неожиданно сорваны украинской стороной. Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил, что процедура обмена не состоялась из-за неявки украинской делегации без предварительного уведомления и объяснений причин.

Ранее в Минобороны РФ прокомментировали несостоявшуюся передачу Киеву тел военных ВСУ.

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