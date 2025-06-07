В Минобороны РФ прокомментировали несостоявшуюся передачу Киеву тел военных ВСУ

Передача тел погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обмен пленными не состоялись, Киев не вышел на контакт. Об этом сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

«Мы видим заявление украинских СМИ, международных СМИ о том, что акция якобы перенесена на следующую неделю. Ждем официальных уведомлений по этому вопросу», — отметил он.

При этом Зорин подтвердил готовность российской стороны работать прямо сейчас над передачей Киеву тел погибших военных, потому что они находятся в непосредственной близости от места обмена. Также генерал-лейтенант подчеркнул заинтересованность РФ в выполнении этой сугубо гуманитарной акции.

До этого помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

При этом на Украине заявили, что дата передачи тел военных «не была согласована», а российская сторона якобы прибегла к односторонним действиям.

Ранее депутат Рады обвинил Зеленского в отказе возвращать тела погибших солдат ВСУ.