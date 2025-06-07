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Захарова предположила, как отреагируют украинцы на отказ властей забирать тела

Захарова: власти Украины будут прокляты, если не заберут тела павших бойцов
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти Украины столкнутся с проклятиями многих поколений украинцев, если не заберут тела павших солдат ВСУ. Своим мнением она поделилась в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».

«Попробуй только они не забрать. Прокляты будут на многие поколения вперед! Это уже просто за гранью, потому что живые, они хоть что-то могут сделать, принять какие-то решения, что-то обдумать, как-то изменить ситуацию. Это ни у одного народа, ни в одной культуре такого вы не встретите», — отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что у каждого народа есть свои обычаи и традиции, касающиеся погребения.

«Но так, чтобы от своих собственных людей отказываться? Я такого не знаю», — добавила она.

До этого запланированный обмен пленными между Россией и Украиной был неожиданно отложен украинской стороной. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил об отмене как процедуры передачи тел, так и обмена военнопленными. При этом украинская делегация не прибыла на место проведения обмена без объяснения причин.

Ранее в Минобороны РФ прокомментировали несостоявшуюся передачу Киеву тел военных ВСУ.

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