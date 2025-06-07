Площадь пожара в подмосковном Пушкино превысила восемь тысяч квадратов

МЧС: площадь пожара на складе в подмосковном Пушкино достигла 8,1 тысячи кв. м

Предварительная площадь пожара на складе в подмосковном городе Пушкино составляет 8,1 тысячи кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На складе хранятся легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны. По информации телеканала «360», на месте пожара слышны взрывы.

В тушении принимают участие свыше 50 специалистов и 12 единиц техники.

Пожар в Пушкино начался вечером 7 июня. Telegram-канал SHOT сообщил, что, по предварительным данным, склады принадлежат компании Luxe Oil. Черный дым из здания на улице Новой простирается в сторону Ярославского шоссе.

7 июня в городе Азове Ростовской области произошел крупный пожар на складе. В результате возгорания пострадал работник складского помещения, он был доставлен в больницу с ожогами, ему оказывается необходимая помощь.

Ранее в подмосковном Красногорске произошел пожар на обувном складе.