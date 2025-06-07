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В Новосибирске на съемочную группу РЕН ТВ напали люди с палками

МВД разбирается в обстоятельствах нападения на сотрудников РЕН ТВ в Новосибирске
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Евгений Биятов/РИА Новости

На съемочную группу телеканала РЕН ТВ напали в Дзержинском районе Новосибирска, полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Волк рассказала, что трое жителей одного из домов по улице Караваева, вооружившись палками, напали на журналистов, выполнявших редакционное задание.

Когда это произошло и каковы мотивы мужчин, не уточняется.

Представитель МВД добавила, что нападавших задержали. В их отношении проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

4 июня сообщалось, что в Новосибирске подросток напал на прохожего и закидал его петардами.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина напал стажирующуюся журналистку, которая по заданию редакции готовила репортаж о травмировании подростка. Сообщалось, что злоумышленник стал хватать девушку за одежду, выталкивать из подъезда и ударил в лицо. Следственный комитет начал проверку.

Ранее журналисты «Известий» подверглись нападению в Москве.

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