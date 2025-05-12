Следком начал проверку после нападения на журналистку в Петербурге

СКР: после нападения на журналистку в Петербурге следователи начали проверку

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку после нападения на журналистку во время съемки сюжета. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«11 мая в подъезде дома на улице Грибакиных на стажера-журналиста телеканала, которая согласно съемочному заданию готовила репортаж о травмировании подростка, напал мужчина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина начал хватать журналистку за одежду, выталкивать из подъезда и ударил в лицо.

Правоохранители проводят по факту нападения доследственную проверку по ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом».

До этого пресс-служба МВД РФ сообщила, что в Москве заведено уголовное дело после обращения внештатного журналиста, которая пострадала при попытке взять интервью у британских дипломатов, прибывших в Россию.

Ранее Том Додд попал в больницу в Москве.