Подросток закидал жителя Новосибирска петардами и избил ногами

В Новосибирске подросток напал на прохожего и закидал его петардами

В Новосибирске мужчина пострадал от нападения несовершеннолетнего. Об этом стало известно VN.ru.

Потасовка между взрослым и подростком случилась вечером 1 июня у дома на Тульской улице. Все произошло на глазах у детей, игравших на детской площадке.

«Вечером какой-то малолетка сунул к лицо мужчине петарду, а когда тот упал, начал избивать. Наши соседи вызвали скорую помощь», – рассказал журналистам местный житель.

В ГУ МВД по региону подтвердили информацию об инциденте. Там заявили, что пока пострадавший не обращался с заявлением в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее российский подросток ударил полицейского и распылил на него перцовый баллончик.