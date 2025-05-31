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Общество
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Очевидцы заявили о взрывах на горящем в Красногорске обувном складе

МЧС: площадь пожара на обувном складе в Красногорске увеличилась до 4 тыс. кв. м

В подмосковном Красногорске загорелся обувной склад. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, на месте пожара слышны звуки взрывов. По предварительной информации, там детонируют газовые баллоны.

Как уточняет МЧС России, на территории производственного здания «Колесник» загорелся металлический ангар на 900 «квадратах», две хозпостройки и резиновая крошка. Огонь распространился на площади в 4 тыс. кв. м. К тушению привлекли 45 пожарных и 13 единиц техники.

В прошлое воскресенье, 25 мая, пожар начался в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского в Королеве. Местные паблики писали, что ТЦ загорелся уже второй раз за сутки. В МЧС заявили, что огонь удалось локализовать на 250 «квадратах», однако прокуратура сообщала, что огонь распространился на площади в 400 кв. м. По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Предварительно причиной возгорания стала неисправность или перегрузка электропроводки.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

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