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Стало известно состояние новорожденной, выброшенной матерью из окна в Ленобласти

В Ленобласти новорожденную, выброшенную матерью из окна, перевели из реанимации
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Depositphotos

В Ленинградской области новорожденную девочку, которую 15-летняя мать выбросила из окна, перевели из отделения реанимации. Об этом со ссылкой на региональный комитет здравоохранения сообщает ТАСС.

В данный момент угрозы жизни младенца нет. Состояние девочки оценили как средне тяжелое и перевели ее из отделения реанимации на второй этап выхаживания. Отмечается, что ребенок окружен заботой и любовью.

Инцидент произошел на Школьной улице в Дубровке Всеволожского района. Новорожденную выбросили на улицу в пакете — местные жители обнаружили ребенка возле своего автомобиля и передали информацию в службу 112, после чего на место прибыли врачи. У младенца диагностировали гематомы на голове. Предполагалось, что малолетнюю выбросили из машины, однако позже выяснилось, что мать выбросила ее из окна.

Позже полиция задержала 15-летнюю мать девочки. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее женщина родила ребенка в поезде и выбросила его из окна.

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