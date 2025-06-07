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Полиция нашла 15-летнюю мать, которая выбросила своего младенца из окна

Сотрудники полиции задержали малолетнюю мать, которая выбросила дочь из окна
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники полиции задержали 15-летнюю мать, которая выбросила дочь из окна, положив малышку в пакет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ленинградской области.

«Следственным отделом по городу Всеволожску в порядке ст. 91 УПК РФ задержана 15-летняя девушка. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — сообщили в полиции.

Новорожденная девочка выжила благодаря тому, что ее быстро обнаружили местные жители около своей машины накануне, в Дубровке Всеволожского района. Они обратились в экстренные службы, на место прибыли врачи, специалисты диагностировали у младенца гематомы на голове. Предполагалось, что она родилась за пару часов до инцидента.

Уточняется, что девочке будут искать новую семью — ей вскоре выдадут свидетельство о рождении и отправят в банк данных детей-сирот.

Ранее в Ленобласти младенец упал в кабинете врача и получил травму черепа.

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