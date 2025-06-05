Новорожденную девочку в пакете выбросили из машины в Ленобласти

Mash: в Ленобласти новорожденную девочку в пакете выбросили из машины

В Ленинградской области неизвестные выбросили из машины новорожденную девочку, завернутую в пакет. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Школьной улице в Дубровке Всеволожского района. Предварительно, новорожденную выбросили из машины, а затем местные жители обнаружили ребенка возле своего автомобиля и передали информацию в службу 112, после чего на место прибыли врачи.

Младенца доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у девочки гематомы на голове.

Предположительно, она родилась около двух часов назад. Когда новорожденную нашли, на ней была кровь. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

До этого женщина родила ребенка в поезде и выбросила его из окна. Позже младенца обнаружили, но не спасли.

Ранее на мусороперерабатывающем заводе Рязани нашли младенца.