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Путин подписал закон о пенсиях для бывших госслужащих из «Сириуса»

Путин подписал закон о пенсиях за выслугу лет для чиновников «Сириуса»
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Пресс-служба федеральной территории Сириус

Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся пенсионного обеспечения для чиновников, работавших в органах власти федеральной территории «Сириус», а также в ее контрольных и избирательных структурах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь пенсии за выслугу лет этим категориям работников будут выплачиваться не напрямую из федерального бюджета, а через межбюджетные переводы. Деньги будут поступать из бюджета «Сириуса» в Фонд пенсионного и социального страхования по специальному соглашению.

Закон также уточняет, что если человек продолжает трудиться на постоянной основе в госорганах — будь то федеральные, региональные или международные — пенсия за выслугу и ежемесячная доплата к ней выплачиваться не будут. Это правило распространяется и на бывших сенаторов и депутатов, если они снова занимают государственные или муниципальные должности.

В мае профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что те из россиян, кто много работал, могут выйти на пенсию досрочно. Выйти на пенсию на два года раньше остальных могут мужчины со страховым стажем 42 года в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет со стажем в 37 лет, а также лица предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую.

Ранее москвичам перестали выдавать статус предпенсионера.

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