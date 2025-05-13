Эксперт рассказал, кто может выйти на пенсию досрочно

Те из россиян, кто много работал, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью агентству «Прайм».
Выйти на пенсию на два года раньше остальных могут мужчины со страховым стажем 42 года в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет со стажем в 37 лет, а также лица предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую.
Отдельно досрочный выход на пенсию предусмотрен для многодетных матерей, причем с каждым новым ребенком возраст выхода на пенсию снижается на 4-5 лет. Однако условием досрочного выхода на пенсию для таких женщин является страховой стаж не менее 15 лет и пенсионный коэффициент не ниже 30.
Еще одной категорией лиц, которые могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию, являются работающие на Крайнем севере люди, а также работники, чья трудовая деятельность сопряжена с вредными условиями, в частности, шахтеры.
До этого сообщалось, что военные пенсии вырастут до 45 тысяч рублей после индексации в октябре.
Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии в РФ составляет 13,5 тысячи рублей.