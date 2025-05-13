Эксперт рассказал, кто может выйти на пенсию досрочно

Эксперт Сафонов: выйти на пенсию досрочно могут лица со стажем от 37 лет

Те из россиян, кто много работал, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью агентству «Прайм».

Выйти на пенсию на два года раньше остальных могут мужчины со страховым стажем 42 года в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет со стажем в 37 лет, а также лица предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую.

Отдельно досрочный выход на пенсию предусмотрен для многодетных матерей, причем с каждым новым ребенком возраст выхода на пенсию снижается на 4-5 лет. Однако условием досрочного выхода на пенсию для таких женщин является страховой стаж не менее 15 лет и пенсионный коэффициент не ниже 30.

Еще одной категорией лиц, которые могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию, являются работающие на Крайнем севере люди, а также работники, чья трудовая деятельность сопряжена с вредными условиями, в частности, шахтеры.

До этого сообщалось, что военные пенсии вырастут до 45 тысяч рублей после индексации в октябре.

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