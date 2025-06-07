С 2025 года москвичи не смогут получить статус предпенсионера

Москвичи, достигшие предпенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) после 1 января 2025 года, не смогут получить статус предпенсионера и связанные с ним льготы. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).

Те, кто оформил статус до конца 2024 года, сохранят меры поддержки до выхода на пенсию, включая бесплатный проезд и санаторно-курортное обслуживание.

13 мая профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что те из россиян, кто много работал, могут выйти на пенсию досрочно. Выйти на пенсию на два года раньше остальных могут мужчины со страховым стажем 42 года в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет со стажем в 37 лет, а также лица предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую.

Отдельно досрочный выход на пенсию предусмотрен для многодетных матерей, причем с каждым новым ребенком возраст выхода на пенсию снижается на 4-5 лет. Однако условием досрочного выхода на пенсию для таких женщин является страховой стаж не менее 15 лет и пенсионный коэффициент не ниже 30.

Ранее стало известно, как платят пенсию заключенным.