В России сняли с продажи книги, переведенные иноагентом

Российское издательство «Белая ворона» сообщило в своем Telegram-канале, что сняло с продажи четыре книги шведского детского писателя Свена Нурдквиста, переведенные правозащитницей Александрой Поливановой (признана в РФ иностранным агентом).

Речь идет о следующих книгах: «Охота на лис», «Петсон грустит», «Петсон идет в поход», «Готовим с Петсоном и Финдусом».

Переводы этих произведений были сделаны 20 лет назад.

30 мая Минюст России признал иностранными агентами несколько лиц, в том числе Поливанову.

В январе сообщалось, что издательство «Эксмо» сняло с продажи книгу «Дети Ирены», в которой рассказывается о спасении еврейских детей из гетто в годы Второй мировой войны. В издательстве заявили, что такое решение было принято из-за одной фразы, но не уточнили, из-за какой именно.

Ранее музей «Гараж» убрал с прилавков некоторые книги из-за угроз.