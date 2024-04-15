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Музей «Гараж» убрал с прилавков некоторые книги из-за угроз

Музей «Гараж» снял с продаж книги directio libera и альманахи moloko plus из-за угроз

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moloko.plus

Московский музей современного искусства «Гараж» убрал с прилавков книги независимого издательства directio libera и альманахи moloko plus из-за угроз от посетителей. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Книги убрали в магазинах «Гаража» в Доме Наркомфина и парке Горького.

Альманах moloko plus выходит с 2015 года. В нем поднимаются темы терроризма, наркотиков, сексуальных и гендерных свобод, территориальных конфликтов, революционных преобразований и прочее. Directio libera выпускает с 2021 года книги на левую тематику. Редакции альманаха и издательства связаны между собой.

По данным «Осторожно, новости», издательству решение об изъятии книг объяснили «неприятными моментами с посетителями магазина». В «Гараже» заявили, что после поступления угрозы эти книги было решено убрать, «учитывая, какие сейчас времена».

Сооснователь directio libera и ответственный секретарь moloko plus Павел Никулин в разговоре с «Осторожно, новости» назвал эту ситуацию «странной» и отметил, что их книги никогда не снимали с продаж, несмотря на критику.

«Опять же, недовольные нами все претензии могут отправить нам на почту. Зачем кошмарить книжный магазин? Я уверен, что «Гараж» не стал бы этого делать по своей воле», — сказал Никулин.

Он добавил, что давление на площадки «Гаража» — возмутительно.

Ранее сообщалось, что в России выросли продажи эзотерических книг.

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