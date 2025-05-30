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Общество
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Минюст РФ признал демографа Ракшу иностранным агентом

Минюст РФ внес в реестр иноагентов демографа Ракшу и писателя Экслера
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Минюст России признал иностранными агентами демографа Алексея Ракшу (признан в РФ иностранным агентом) и писателя Алексея Экслера (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в реестр включили одного из основателей «ОВД-Инфо» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Григория Охотина (признан в РФ иностранным агентом), фотографа Евгения Фельдмана (признан в РФ иностранным агентом), правозащитников Александра Черкасова (признан в РФ иностранным агентом) и Александру Поливанову (признана в РФ иностранным агентом), а также ресурс «Москва против мобилизации».

По данным ведомства, внесенные в перечень распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступали против специальной военной операции (СВО) на Украине (Охотин, Поливанова, Фельдман, Экслер и «Москва против мобилизации»), принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов (Поливанова, Ракша, Фельдман, Черкасов, Экслер и «Москва против мобилизации») и формировали негативный образ российской армии (Экслер и «Москва против мобилизации»).

До этого заместитель министра юстиции России Олег Свириденко заявил, что оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами на данный момент нет из-за отсутствия с их стороны нарушений законодательства.

Ранее в Госдуме раскрыли, как иноагенты хотят «взорвать Россию изнутри».

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