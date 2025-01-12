В России сняли с продажи книгу о спасении еврейских детей

Издательство «Эксмо» сняло с продажи книгу «Дети Ирены», в которой рассказывается о спасении еврейских детей из гетто в годы Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте издательства.

«Издательство «Эксмо» благодарит читателей за обращение внимания на фразу в книге «Дети Ирены». В настоящее время книга Тилар Маццео «Дети Ирены» снята с продажи и не поставляется в книжные магазины», — говорится в сообщении.

В «Эксмо» добавили, что в настоящее время в издательстве проходит внутреннее дисциплинарное разбирательство. Сама книга отправлена на дополнительную экспертизу. При этом издательство не уточнило, какая фраза повлияла на подобное решение.

По информации «Ленты.ру», у ряда читателей вызвал недовольство фрагмент книги, в котором повествуется об изнасилованиях жительниц Кракова советскими солдатами.

В ноябре прошлого года гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев, комментируя исследование, согласно которому 60% детских книг «формируют негативные установки в сознании детей», заявил, что анализ подобной литературы должны проводить только профильные специалисты, в том числе психологи, перед тем, как запрещать ее.

Ранее музей «Гараж» убрал с прилавков некоторые книги из-за угроз.