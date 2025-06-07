В Омане издали указ о послаблении правил въезда для российских туристов

Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид издал указ о послаблении правил въезда в страну для туристов из России. Об этом пишет Shabiba.

По информации журналистов, глава государства своим указом ратифицировал соглашение между правительствами РФ и Омана о введении взаимного безвизового режима. Документ был подписан 22 апреля 2025 года, после переговоров российского лидера Владимира Путина с султаном Омана.

РФ и Оман договорились, что туристы без виз смогут находиться на их территории в течение 30 дней. До этого россиянам разрешалось въезжать в Оман на таких условиях только на 14 дней. При этом общий срок пребывания гражданина РФ или Омана в другой стране за год не должен превышать три месяца.

В материале подчеркивается, что безвизовый режим распространяется не на всех. Въезжающим в Оман или Россию для постоянного проживания, работы или обучения по-прежнему надо получать разрешительный документ.

4 июня посол РФ в Гвинее Алексей Попов выразил уверенность, что власти африканского государства могли бы ввести безвизовый режим для россиян в случае роста турпотока. Сейчас между двумя странами действует соглашение о том, что визы не требуются только при поездках со служебными или дипломатическими целями.

Ранее журналисты узнали о планах Москвы и Пекина согласовать новые условия безвизового режима.