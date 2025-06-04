Названо условие введения безвизового режима для россиян в Гвинее

Гвинея может ввести безвизовый режим для россиян, если в РФ зафиксируют рост турпотока в это африканское государство. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал посол Москвы в Конакри Алексей Попов.

Дипломат отметил, что сейчас между РФ и Гвинеей действует соглашение о том, что визы не требуются только при поездках с дипломатическими или служебными целями.

«Конечно, при увеличении потока наших туристов есть реальная возможность договориться о безвизовых полетах, пребывании здесь первоначально, может быть, на какой-то ограниченный срок, а потом более длительный», — добавил он.

31 мая газета «Известия» сообщила, что Москва и Пекин планируют в июне согласовать новые условия безвизового режима. По информации издания, сейчас РФ и КНР ведут переговоры о взаимной отмене виз для туристических групп, состоящих минимум из трех человек.

Как рассказали в министерстве экономического развития РФ, их коллеги из КНР уже представили свое видение изменений в Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Финальную редакцию документа собираются утвердить на заседании двусторонней комиссии по туризму, которое пройдет в Циндао.

Ранее журналисты узнали, сколько туристов из Европейского союза посетили РФ с начала 2025 года.