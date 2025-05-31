Туристы из России смогут посещать Китай без виз

Россия и Китай могут согласовать новые условия безвиза в июне, пишут «Известия».

Отмечается, что Москва и Пекин ведут переговоры об отмене виз для туристических групп от трех человек.

«Получили видение китайских коллег по изменениям в Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, отрабатываем их. В июне на заседании двусторонней комиссии по туризму в Циндао планируем согласовать финальную редакцию документа», — поделились в Минэкономразвития РФ.

До этого директор департамента информации и печати МИД КНР на своей странице в соцсети X сообщила, что власти Китая расширили безвизовый режим для 47 стран. В перечень вошли Франция, Германия, Новая Зеландия, Испания, Италия и другие страны. Список был дополнен Саудовской Аравией, Кувейтом, Бахрейном и Оманом. При этом для россиян безвизовый режим не будет предоставляться.

Ранее стало известно, что россияне окончательно перешли на внутренний туризм.