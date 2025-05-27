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В Госдуме приняли закон о защите прав жителей многоквартирных домов

Володин: Госдума приняла закон о защите прав жильцов многоквартирных домов
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Shutterstock/Dennis Gross

Госдума приняла новый закон, направленный на защиту прав жителей многоквартирных домов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК теперь обязаны ежегодно отчитываться перед собственниками жилья о своей работе. Для всех вводится единый перечень информации, которая должна быть включена в отчет. Это, как отметил спикер, поможет стандартизировать услуги в сфере ЖКХ, повысить прозрачность работы обслуживающих организаций и упростить контроль за их деятельностью.

Володин добавил, что только за прошлый год в Госдуму поступило более тысячи жалоб на управляющие компании, причем большинство обращений были коллективными.

До этого «Газета.Ru» изучила соответствующее исследование и выяснила, что в 2024 году собираемость платежей стала ключевой проблемой для 89% российских УК. Проблему недостатка людей на общих собраниях собственников отметили 85% опрошенных представителей УК, а бытовой вандализм стал главной проблемой для 59% из них.

Ранее россиянам объяснили, как сменить недобросовестную УК.

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