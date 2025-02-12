Для 89% УК собираемость платежей стала проблемой в 2024 году

Эксперты онлайн-платформы для автоматизации управления жилым фондом Doma.ai выяснили, с какими проблемами чаще всего сталкивались управляющие компании и как им удалось их разрешить в 2024 году. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Собираемость платежей стала ключевой проблемой для 89% опрошенных: 34% стали регулярно присылать напоминания в приложении жителя или в чатах, 23% использовали автоматические обзвоны, 13% предложили должникам заключить соглашение о рассрочке, а 30% признались, что пока не нашли способ решить эту проблему.

Проблему недостатка людей на общих собраниях собственников отметили 85% опрошенных. Из них 26% сообщили, что число посещающих собрания удалось увеличить – за счет более активной коммуникации с жителями в чатах и приложениях, 43% не смогли оценить результат, а 31% отметили, что проблему решить пока не удалось.

Бытовой вандализм стал главной проблемой для 59% респондентов – 46% из них сообщили, что начали организовывать дополнительные проверки, 12% установили обычные и умные камеры видеонаблюдения с согласия собственников, 31% провели разъяснительные беседы с жителями и гостями домов, а 11% отметили, что решить вопрос пока не удалось.

«Управляющим компаниям в 2024 году пришлось адаптироваться к проблеме собираемости платежей. В отличие от банков, в ЖКХ традиционно мало внимания уделяли платежной дисциплине. Однако ситуация меняется: УК все больше проводят разъяснительных разговоров с жителями домов, предлагают гибкие механизмы рассрочки, а также активно внедряют цифровые инструменты. Например, с помощью напоминаний жителям через мобильные приложения, чаты и автоматические обзвоны. Важным направлением становится работа с платежной дисциплиной – формирование у жителей понимания, что регулярная оплата услуг ЖКХ так же важна, как и любые другие финансовые обязательства. По мере внедрения системных подходов, автоматизации процессов и активного взаимодействия с жителями, управляющие компании смогут повысить собираемость платежей, а, значит, смогут значительно увеличить эффективность всей работы дома», — считает Илья Сотонин, генеральный директор Doma.ai.

Ранее россиянам объяснили, почему категорически нельзя жить в квартире с «голыми» стенами.