В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тысяч человек

Минздрав Турции: более 14 тысяч человек пострадали в первый день Курбан-байрама

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу своем аккаунте в соцсети X сообщил, что в первый день празднования Курбан-байрамам пострадали 14 тысяч человек.

«За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тысяч 372 человека», — поделился министр.

Он уточнил, что в Анкаре пострадали 1049 человек, в Стамбуле — 753 человека и в Конье — 655 человек.

Мемишоглу напомнил всем отмечающим праздник, что животных на Курабн-байрам должны закалывать профессионалы во избежание подобных инцидентов.

До этого ТАСС сообщало, что верующие мусульмане собрались у Московской соборной мечети к началу молитвы в день праздника Курбан-байрам.

Проповедь читал глава Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Он напомнил о важности мира и уважения к другим народам Российской Федерации.

Также президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ид аль-Адха, также известным как Курбан-байрам.

Ранее заместитель муфтия заявил о надежде на появление новых мечетей в Москве.