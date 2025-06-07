В двух московских аэропортах введены временные ограничения

Росавиация: временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По словам пресс-секретаря, ограничения введены для обеспечения «безопасности полетов гражданских воздушных судов».

6 июня Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский в Москве.

Также 6 июня ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в калужском аэропорту.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в Жуковском районе региона. По его словам, уничтожение дронов велось в период с 17:00 до 18:00. На местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее житель села в Брянской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА ВСУ.