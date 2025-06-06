Ограничения ввели в аэропорту Калуги

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в калужском аэропорту. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — написал он в 19:35.

Сегодня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в Жуковском районе региона. По его словам, уничтожение дронов велось в период с 17:00 до 18:00. На местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Рано утром Шапша сообщил, что обломки беспилотника упали на дорогу в Калужской области, в результате чего оказались повреждены четыре автомобиля. По его словам, ночью силы ПВО сбили пять дронов на границе Обнинска и Боровского района. Обломки одного из них упали на трассу. Губернатор отметил, что пассажиры серьезных травм не получили.

Ранее сообщалось, что следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки самолета в Саратовской области.