Росавиация ввела временные ограничения в Домодедово и Жуковском

Росавиация: временные ограничения на полеты введены в Домодедово и Жуковском

Временные ограничения на полеты введены в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское)», — сообщил Кореняко.

На подлете к Москве сбили девять беспилотников, сообщается в Telegram-канале Сергея Собянина.

До этого в аэропорту Саратова были введены аналогичные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов — от Украины и России до Ближнего Востока, Индии и Африки. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет.

В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

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