Взрыв произошел в районе аэропорта в Брянске

Baza: в Брянске произошел взрыв и пожар в районе аэропорта

Взрыв и пожар произошли в районе аэропорта Брянска. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, который опубликовал фото с места происшествия.

Что именно взорвалось, пока неизвестно. Власти города и экстренные службы не комментировали произошедшее.

5 июня Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» в связи с атакой украинской армии на город Рыльск в Курской области.

В ночь на 3 июня беспилотники ВСУ атаковали Рыльск. Один из дронов упал на частный дом на Зеленой улице, в результате чего начался пожар. Всего повреждения получили четыре здания, также пострадала 66-летняя женщина.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что еще два беспилотных летательных аппарата ударили по вышке и башне очистных сооружений в городе.

Ранее в США заявили, что Трамп озабочен из-за атаки Украины по аэродромам России.