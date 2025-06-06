Еще один украинский беспилотник попытался атаковать Московскую область

Собянин: силы ПВО сбили пятый летевший к Москве беспилотник за вечер

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник в Московской области. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший Московский регион», — написал он.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По данным градоначальника, это уже пятый беспилотный летательный аппарат, уничтоженный за последние два часа вблизи Москвы.

В целях обеспечения безопасности воздушного движения в аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и отправку гражданских воздушных судов.

В Минобороны РФ утром 6 июня сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над территорией России. Кроме того, над Черным морем были сбиты три управляемые ракеты «Нептун-М».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в небе в районе подмосковного аэродрома произошли взрывы.