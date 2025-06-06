Москвичей пригласили на фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов»

На территории Бульварного кольца столицы 8 июня впервые пройдет фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов», организованный Департаментом спорта города Москвы. Для участников любого возраста и уровня подготовки состоится спортивная и развлекательная программа.

На фестивале участникам потребуется пройти дистанцию в 10 тысяч шагов по восьми центральным бульварам столицы. При этом гостей спортивного праздника ждет шесть видов ходьбы: от танцевальной и стретчинг-ходьбы до VR-ходьбы в дополненной реальности.

Так, Трубная площадь соединит ходьбу и фитнес, Рождественский и Сретенский бульвары объединят ходьбу и прыжки, Чистопрудный бульвар добавит VR, Гоголевский бульвар сделает ходьбу танцевальной, Страстной и Петровский бульвары соединят ходьбу с растяжкой, а Тверской и Никитский бульвары станут зонами для скандинавской ходьбы.

close Соцсети Московского спорта

Помимо ходьбы и бега, в течение дня на всех площадках фестиваля будут проходить различные тренировки: по фитроку и степ-аэробике — на Трубной площади, по роуп-скиппингу — на Рождественском и Сретенском бульварах, по зумбе и данс-миксу — на Чистопрудном бульваре, по скандинавской ходьбе — на Никитском и Тверском бульварах, по стретчингу — на Страстном и Петровском бульварах.

На Чистопрудном бульваре будет расположена зона VR-ходьбы, где каждый желающий сможет пройти необычные маршруты в виртуальной реальности, а на Петровском бульварах состоится массовый старт по ходьбе с элементами растяжки на всем пути.

close Соцсети Московского спорта

На всех площадках для гостей фестиваля пройдут выступления артистов и молодых музыкантов, а также иммерсивные экскурсии по специально разработанным маршрутам, где каждый участник узнает историю бульваров и необычные факты о них.

В рамках фестиваля также пройдет увлекательный городской квест с элементами спортивного ориентирования «Москва интересная». Это уникальная возможность совместить спортивную активность с путешествием по столице. Участники получат не только отличную физическую нагрузку, пройдя заветные 10 тысяч шагов, но и навыки спортивного ориентирования в городских условиях. Еще во время квеста москвичи узнают новое о родном городе.

Все желающие могут пройти 10 тысяч шагов в течение всего дня и получить сувенир, подготовленный Московским спортом. Подтвердить пройденные шаги можно несколькими способами: собрать все печати у администраторов на каждой площадке, показать количество шагов в любом приложении или отсканировать QR-код на площадках и зарегистрироваться на сайте мероприятия для подсчета шагов организатором.

Вход на фестиваль свободный. Для участия в тренировках необходимо пройти регистрацию на сайте.

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