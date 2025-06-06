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Введенные в аэропортах Москвы ограничения сняты

Росавиация: ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты
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Shutterstock

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский отменены. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

«В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения были введены в 19:30 по московскому времени и отменены спустя 20 минут.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, средства противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник, атаковавший Московский регион.

Незадолго до этого жители поселка Новый Городок сообщили о взрывах над районом Кубинка в Московской области. По словам очевидцев, первый взрыв произошел около 17:45 по московскому времени, а второй, более мощный, последовал через пару минут.

Жители Подольска и Климовска также заявляли о громких звуках, похожих на взрывы.

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.

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